Transparency International попросила Генпрокуратуру проверить передачу Исаакия РПЦ

Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia попросил Генпрокуратуру России проверить решение властей Санкт-Петербурга по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Как передает ТАСС, это объявил руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International в Петербурге Дмитрий Сухарев. По его словам, «нарушен сам регламент подачи заявки, с одной стороны, и, с другой стороны, собственником, то есть городом, не предоставлено равноценного помещения для сохранения музея, что в принципе предусмотрено федеральным законом».

«Заявление направлено в Генеральную прокуратуру в Москве, потому что вопрос касается действий губернатора», - добавил Сухарев. По его мнению, «иски по этому вопросу неизбежны». На 18.11 мск 13 января петицию против передаче собора церкви на сайте Change.org подписали 167 473 человека.

Поводом для начала процедуры передачи Исаакиевского собора РПЦ стало обращение патриарха Кирилла к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, он просил передать здание в безвозмездное пользование Московской патриархии, заявил 12 января на пресс-конференции вице-губернатор Михаил Мокрецов. Предстоятель РПЦ обратился непосредственно к губернатору в конце прошлого года, но это не было официальным обращением, уточнил руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). «Уже был прецедент получения отказа на его запрос. Я понимаю, что Святейший отправил письмо с вопросом о готовности и губернатор ответил согласием», - объяснил он (цитата «Ведомостей»). В ближайшее время, после крещенских праздников, в соответствии с буквой закона поступит официальное обращение патриарха со всеми документами, добавил он.

Обещавший оспорить решение о передаче собора РПЦ в суде депутат петербургского закса Борис Вишневский еще 10 января говорил, что ему неизвестно о новом запросе церкви на передачу ей этого здания и что формального решения о передаче он тоже не видел.

Распоряжение о передаче собора церкви будет подготовлено за месяц комитетом имущественных отношений Петербурга. До этого комитет должен получить утвержденный Министерством культуры договор о передаче музейных ценностей Исаакия, говорили ТАСС в комитете. На подготовку договора отводится 24 месяца.