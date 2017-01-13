Путин уволил Улюкаева по представлению Медведева

Президент Владимир Путин уволил министра экономического развития Алексея Улюкаева по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщила РБК помощница президента Лариса Брычева. Ранее процедура отставки чиновника полностью не раскрывалась. Было известно, что в день помещения Улюкаева под домашний арест Путин указом отстранил его от должности «в связи с утратой доверия». Президент это подтвердил на большой пресс-конференции в декабре и добавил, что материалов, которые ему предоставили оперативные службы, было достаточно для увольнения министра. Сам Путин с Улюкаевым после его задержания не говорил, а в его деле должны разобраться следствие и суд.

Процедурой отставки заинтересовался юрист антикоррупционного центра «Яблока» Алексей Чумаков. Он запросил Генпрокуратуру, на каком основании был уволен Улюкаев: по ФЗ «о противодействии коррупции» или по представлению премьер-министра Медведева, объясняет РБК. Запрос затем был перенаправлен в государственно-правовое управление президента. Брычева объяснила, что Улюкаев был освобожден от должности министра в связи с утратой доверия исходя из ФЗ «о противодействии коррупции». В соответствии со ст.9 ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» федеральные министры освобождаются от должности президентом по предложению премьера, добавила она. Закон, по ее словам, не обязывает обнародовать предложение премьера и не уточняет форму этого представления.

«Без представления не могло бы быть указа [об отставке Улюкаева]», — подтвердил источник РБК в аппарате кабмина.

Дмитрий Медведев ранее называл задержание Улюкаева «очень печальным событием», «исключительно печальным», которое оказалось «за гранью» его понимания «того, что вообще может произойти с министром, – это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти».