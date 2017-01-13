Украина вновь провела ракетные учения недалеко от границы с Крымом

Украинские подразделения противовоздушной обороны провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом, передает ТАСС со ссылкой на минобороны Украины.

Учения проходили как днем, так и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».

Во время учений были отработаны «аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние».