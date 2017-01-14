Среди изъятых у журналистов материалов обнаружена кость пассажира МН17

Эксперты подтвердили, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе обнаружена человеческая кость, принадлежащая одному из пассажиров рейса МН17.

Напомним, журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства крушения Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.

Стефан Бек выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе. «Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую им причинило это», – сказал журналист.

Расследование крушения продолжается. Нидерланды утверждают, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Украины из ЗРК «Бук», который был доставлен из России и после запуска возвращен обратно.