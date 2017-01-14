Трамп заявил о готовности «обсуждать» политику «одного Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов «обсуждать» политику «одного Китая». «Все может обсуждаться, в том числе [политика] «одного Китая», – заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.

В 1972, 1978 и 1982 гг. Вашингтон и Пекин подписали три коммюнике, согласно которым США признают принцип «одного Китая», разрыв официальных дипломатических связей с Тайванем и обязательство постепенно сокращать поставки вооружению Тайбэю.

Трамп уже нарушил протокол, приняв телефонный разговор от главы администрации Тайваня. Когда Трампа спросили, встретится ли он с лидером Тайваня Цай Инвэнь, если она приедет в США, он ответил: «Посмотрим».