Обама подписал документ о продлении санкций в отношении России

Президент США Барак Обама официально продлил на один год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. Действие санкций должно было закончиться в марте 2017 г.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сняты, если Москва и Вашингтон будут работать вместе над решением каких-либо вопросов.

В пятницу, 13 января, на Гайдаровском форуме вице-премьер России Игорь Шувалов допустил отмену контрсанкций 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом.