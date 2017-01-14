Трамп: разведка признала, что компромат является фальшивкой

По словам избранного президента США Дональда Трампа, разведслужбы признали, что ранее опубликованный на него компромат является фальшивкой. «Разведка теперь признает, что досье на Трампа является "полной фальшивкой"», – написал Трамп в Twitter.

При этом он не уточнил, кто из представителей спецслужб придерживается такого мнения.

О существовании у России компромата на Трампа первой сообщила телекомпания CNN. Позже портал Buzzfeed опубликовал содержание доклада, в котором приводились пикантные подробности из жизни Трампа во второй половине 2016 г. с множеством несостыковок.