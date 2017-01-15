Патрушев отметил рост числа попыток взломать информационные системы России

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в последнее время значительно увеличилось число попыток взломать информационные системы страны. «Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Он также заявил, что США голословно обвиняют Россию в хакерских атаках, «сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».

Стратегической целью России на международной арене сейчас является формирование такой системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве, добавил Патрушев.

На национальном уровне – это совершенствование мер противодействия угрозам в информационном пространстве. Важным шагом в этом направлении стало принятие в прошлом году Доктрины информационной безопасности, пояснил он.