Песков: Российской разведке незачем следить за Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской разведке незачем было следить за избранным президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Москву в качестве бизнесмена.

«Такого быть не могло. Сотни и тысячи бизнесменов из разных стран мира, в том числе из США, приезжают в Москву. Если речь идет о законной деятельности – это свободная страна, они ведут дела, приезжают и уезжают, останавливаются в отелях», – сказал Песков телеканалу NBC.

Разведслужбы занимаются сбором информации о потенциальных угрозах, а не компромата. «А бизнесмен, который занимается законной деятельностью, не представляет никакой угрозы, ему здесь рады», – заключил Песков.