Песков: Чем раньше состоится встреча Путина и Трампа, «тем лучше»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью NBC о желательности скорой встречи российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Чем раньше, тем лучше», - приводит его слова ТАСС. «Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений и напряженность, в том числе в общественном мнении двух стран, конечно, лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо», - уверен Песков.

Представитель российского президента предположил, что 20 января Путин поздравит Трампа с инаугурацией – это обычная протокольная практика. Далее их диалог «будет зависеть от них, это их решение».

Ранее Sunday Times сообщила, что в течение нескольких недель после инаугурации Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике, где в октябре 1986 г. прошла встреча лидеров двух стран Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Песков на это заметил, что «пока никаких переговоров о встрече нет». Представитель Трампа заявил, что подобной встречи в планах избранного президента США нет.