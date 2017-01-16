Международный аэропорт Бишкека открылся после катастрофы Boeing 747

Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке в 13.30 возобновил работу в штатном режиме, сообщает Tazabek со ссылкой на пресс-службу предприятия. Аэропорт прерывал работу после того, как около 7.30 при втором заходе на посадку грузовой самолет с турецким экипажем упал на садоводческий поселок.

Погибло четверо членов экипажа и несколько десятков людей на земле, в том числе дети. На месте крушения был пожар. Разрушено не менее 23 домов. В больницы Бишкека и Чуйской области доставили 12 раненых. Погибло не менее 35 человек, сообщает ИА «24.kg», ТАСС сообщал о 37 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.

Транспортная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель нескольких человек. Это сообщает АКИPress со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. К расследованию привлекут Международный авиационный комитет (МАК), заявил «Интерфаксу» на месте ЧП первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. Он возглавил правительственную комиссию, которая будет расследовать катастрофу. По его словам, по предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота» (цитата «Интерфакса). Как передает "Кабар", он отметил на брифинге, что до крушения несколько самолетов сели в "Манасе" благополучно. По его словам, это говорит о том, что все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку.