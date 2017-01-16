В правительстве Киргизии назвали предварительную причину катастрофы под Бишкеком

По предварительным данным, Boeing 747 турецкой авиакомпании мог потерпеть крушение под Бишкеком из-за ошибки экипажа, заявил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. Он возглавил правительственную комиссию, которая будет расследовать катастрофу. Как передает «Интерфакс», он отметил, что версия теракта пока исключается. До крушения несколько самолетов сели в «Манасе» благополучно, передает агентство «Кабар». По мнению Абулгазиева, это говорит о том, что все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку.

Ранее утром в понедельник источник «Интерфакса» в аэропорту «Манас» заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу. «Да, был туман, но авиационные приборы позволяют работать в разных погодных условиях. Пока рано утверждать, что туман стал причиной катастрофы, ее установит комиссия», – сказал на это ИА «24.kg» начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров. Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов объявил, что, по предварительным данным, Boeing 747 не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. «Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться – из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем», – заявил министр.

Турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, сообщили ИА «24.kg» в аэропорту «Манас». В 200 м от ВПП самолет задел деревья и здание аэронавигации. «Он заходил на посадку с востока на запад и шасси задело здание. При падении он протаранил около 30 жилых домов в поселке», – сказал представитель аэропорта. Это поселок садоводов «Авиатор», в котором всего 43 дома, сказали «24.kg» в представительстве правительства КР в Чуйской области. Среди погибших 12 детей, сказал начальник отдела МЧС Сокулукского района. Также на месте нашли фрагменты еще семи тел. СМИ со ссылкой на чиновников сообщают о 35–37 погибших. В их числе четверо членов экипажа.