Путин привязал зарплату руководителей ПФР, ФОМС и ФСС к средней зарплате их подчиненных

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому заработная плата руководителей Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования зависит от среднемесячного размера зарплаты сотрудников данных ведомств.

Документ был подписан еще 31 декабря. Указ вступил в силу с 1 января 2017 г.

В документе отмечается, что условия оплаты труда председателей названных фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».