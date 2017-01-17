Топилин прогнозирует рост реальных зарплат

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прогнозирует в 2017 г. рост заработной платы. «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», - заявил он в интервью «Российской газете».

Безработица, по оценкам Топилина, будет колебаться в пределах показателей 2016 г. Он отметил, что «на уровень безработицы влияет в том числе демографический фактор - численность россиян в трудоспособном возрасте снижается». Тем не менее, министр снова заверил, что «время менять пенсионный возраст еще не пришло».

Министр не исключил, что в 2017 г. будет поставлена точка в вопросе выборе модели накопительной части пенсии. «В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту», - пояснил он суть разногласий. Кроме того, Минфин предлагает «всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление», - отметил министр. Сам он считает, что обращаться с заявлением нужно для вступления в систему.