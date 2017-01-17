На месте крушения Boeing 747 под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа

Утром 17 января, через сутки после крушения турецкого грузового Boeing 747 в Киргизии, на месте катастрофы нашли тело четвертого члена экипажа, гражданина Турции. Это «Интерфаксу» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов. «На данный момент, включая найденные и опознанные ранее фрагменты тел, число погибших составляет 37 человек», – заявил он.

Тело пилота отправлено в республиканский центр судебно-медицинских экспертиз, сказали агентству в пресс-службе МЧС.

Boeing ACT Airlines (Avia Cargo Turkish), летевший из Гонконга в Стамбул, упал под Бишкеком при заходе на посадку в аэропорт «Манас» утром 16 января. Поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются. Лайнер упал на жилой поселок, разрушив 23 дома. Большинство жертв катастрофы – местные жители.

Опознаны 17 погибших детей, заявил первый вице-премьер республики Мухамметкалый Абулгазиев.

МВД Киргизии исключает версию теракта, заявил в парламенте замруководителя ведомства Курсан Асанов, его цитирует ТАСС. Следов взрывчатки на фрагментах лайнера не обнаружено.

В Киргизии 17 января объявлен общенациональный траур.

Организацию и проведение похорон погибших возьмут на себя правительство республики и местные власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Чынгыза Эсенгулова. По его словам, большинство погибших будут похоронены на малой родине – среди них были выходцы из северных Чуйской и Нарынской областей, из южных Ошской и Джалал-Абадской областей. МЧС помогает в доставке тел к местам захоронения.

Семьям погибших и пострадавших правительство решило выплатить по 70 000 сомов (около $1000), заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Его цитирует ТАСС. Ранее штаб по ликвидации последствий ЧП сообщал, что из фонда президента республики Алмазбека Атамбаева пострадавшие семьи получат по 100 000 сомов (около $1400), напоминает агентство.