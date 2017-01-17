Лавров рассказал о попытках США завербовать российских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов. Лавров подчеркнул, что за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, спецслужбы США наиболее активно пытались завербовать дипломатов из России.

«У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать», – сказал министр.

По его словам, другому дипломату старшего звена американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, «засунули буквально в машину в его отсутствие $10 000 с предложением о сотрудничестве». «Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства», – добавил Лавров.

При этом Лавров назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве. «Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, – не вижу никакого основания в подобных заявлениях», – сказал он.

По словам Лаврова, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы попытались представить их как охоту на дипломатов США. «Однако на поверку все выглядит совершенно иначе – пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием», – отметил министр.