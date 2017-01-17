Экс-командир Дадаева не отправлял его в командировки в Москву

Бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов не отправлял в командировки в Москву Заура Дадаева и лично таких приказов не подписывал. Как передает ТАСС, это он заявил в Московском окружном военном суде, где был допрошен как свидетель по делу об убийстве Бориса Немцова. Предполагаемый исполнитель убийства Дадаев служил в батальоне «Север» под командованием Делимханова. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров спросил Делимханова, отправлял ли он в командировки в столицу Дадаева с августа 2014 г. по март 2015 г. Он ссылался на то, что командировками занимается штаб полка, а он уже не является командиром полка, не был в штабе два года и не знает.

В суд Делимханов пришел в военной форме с медалями, сообщает ТАСС. Он поздоровался с подсудимыми, а на допросе сказал, что знает только Дадаева, который был его подчиненным, с остальными же фигурантами он, по его словам, не знаком.

На вопрос Прохорова, как Дадаев смог уволиться из батальона за один день, 28 марта, следующий день после убийства Немцова, Делимханов ответить не смог. «Скажите, почему Дадаев фактически вернулся в Грозный 1 марта, а документ датирован 28 февраля? Как можно объяснить появление этого документа в вашей части?» — цитирует вопрос адвоката «Новая газета». Свидетель переадресовал вопрос командующему округом, который принимает решения об увольнении офицеров. Делимханов, по его словам, не имел права их принимать. Причин увольнения он не знает.

Алибек Делимханов - родной брат депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, он стал первым из высокопоставленных представителей республики, согласившихся дать показания на процессе, напоминает Русская служба BBC. В суде он подтвердил, что его экс-заместитель Руслан Геремеев приходится ему дальним родственником, о его местонахождении свидетель ничего не знает. Семья Немцова считает, что Геремеев может быть причастен к убийству, но в материалах дела среди предполагаемых заказчиков или организаторов преступления он не фигурирует.

Всего у адвоката Прохорова было заготовлено 45 вопросов, но задал он только около половины, сообщает ВВС. Судья, по словам корреспондента корпорации, снял почти все вопросы о Геремееве и главе Чечни Рамзане Кадырове.