Путин: одна из целей политической борьбы в США - подорвать легитимность Трампа

Несмотря на то, что в США уже состоялись президентские выборы, в стране продолжается острая политическая борьба, заявил президент Владимир Путин.

По словам Путина, «такое ощущение, что они (команда уходящего президента Барака Обамы), потренировавшись в Киеве, решили майдан у себя в Вашингтоне устроить». Путин отметил, что одна из целей этой политической борьбы, по его мнению, подорвать легитимность Трампа.

Он также заявил, что те, кто заказал доклад о якобы компромате в России против Дональда Трампа, «хуже, чем проститутки», передает ТАСС. Он назвал информацию о компромате против Трампа в России «очевидной фальшивкой, полным бредом».

Путин подчеркнул, что администрация Обамы пытается связать Трампа «по рукам и ногам», эти действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам.

Российский президент отметил, что не знаком с Трампом, поэтому у него нет оснований критиковать или защищать его. «Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — сказал Путин на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).