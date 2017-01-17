В Белом доме не исключили возможность помилования Сноудена

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не исключил возможности помилования экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, передает ТАСС.

«Я не могу чего-либо исключать или допускать. В минюсте говорят, что Сноуден не подавал прошение о помиловании. Но у меня нет конкретных комментариев насчет того, как это могло бы повлиять на решение президента», - сказал он.

По его словам, Сноудену предъявлены серьезные обвинения и он должен быть возвращен в США.