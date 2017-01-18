Омбудсмен Москалькова назвала «очень взвешенным» решение ЕСПЧ по запрету усыновления в США

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова назвала взвешенным решение Европейского суда по правам человека о нарушении прав граждан США при принятии в России так называемого «антисиротского закона» о запрете усыновления в США российских детей. Как передает «Интерфакс», она написала это в Instagram после встречи с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди. «С участием судьи от России в ЕСПЧ Дмитрием Дедовым обсудили очень взвешенное решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева"», - цитирует агентство.

По словам Москальковой, она также обсудила с председателем суда Раймонди проблемные вопросы работы Страсбургского суда по рассмотрению обращений граждан России, в частности затягивание сроков рассмотрения дел в ЕСПЧ и отсутствие прозрачности в его работе.

17 января Страсбургский суд присудил суммарную компенсацию в 75 000 евро 25 американцам, лишившимся права усыновить российских детей из-за так называемого «антисиротского закона». ЕСПЧ признал этот закон неправомерным и нарушающим права граждан США. Решение в законную силу не вступило, у Минюста России есть три месяца на его обжалование. Министерство намерено это сделать в Большой палате ЕСПЧ после того, как проведет правовой анализ судебного акта и подготовится.

Специалист по вопросам материнства и детства, ныне сенатор Елена Мизулина назвала действия ЕСПЧ вмешательством во внутренние дела России, которая не ратифицировала Гаагскую конвенцию о защите детей и потому «не связана обязательствами в области международного усыновления». Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский пообещал, что Россия проигнорирует это решение, поскольку у нее есть «суверенное право принимать решения в рамках своего понимания». Соавтор «антисиротского закона», депутат-единоросс Ольга Баталина выразила уверенность в том, что американцам нужны были только деньги и «никакого отношения к детям решение суда не имеет».