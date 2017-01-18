Песков: Вопрос принадлежности Крыма не является дискуссионным

Для России вопрос принадлежности Крыма не является предметом для дискуссий, а для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины необходимо, чтобы Киев не отказывался от этих республик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым. Мы не обсуждаем статус российских регионов с кем бы то ни было», - сказал Песков.

Он отметил, что Россия делает все возможное для украинского урегулирования . «Здесь, конечно, в первую очередь нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик», - добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли слова Пескова о том, что Киев сам отказывается от Донбасса, что Москва будет настаивать на сохранении ДНР и ЛНР, пресс-секретарь президента пояснил, что в данном случае он имел в виду, что Киев отказывается от выплат пенсий, оказания услуг в сфере здравоохранения и не выполняет социальных обязательств перед жителями Донбасса.

«Это и является проблемой в том плане, что это никоим образом не способствует (сохранению) этих республик с Киевом, а наоборот», - сказал в связи с этим Песков.

По его словам, «абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, инфраструктурного обеспечения и тому подобное - это, скорее, свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от данных регионов, и в этом как раз очень серьезная проблема».

Ранее украинский народный депутат Надежда Савченко заявила, что единственным мирным способом восстановлении контроля Киева над Донбассом является отказ от притязаний на Крым. «Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», - заявила она в эфире телеканала «112 Украина».

Савченко подчеркнула, что сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. «Крым - это очередное Приднестровье», - считает она. И чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться. По словам Савченко, другого мирного пути решения вопроса она не видит.