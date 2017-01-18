Госдума собирается давать официальную оценку работе ЦБ

Депутаты Госдумы хотят отражать в своих постановлениях оценку работы Банка России, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Необходимо изменить формат рассмотрения документов Центробанка и постановлений Госдумы с тем, чтобы отражать позицию парламента и те предложения, которые необходимо реализовать для того, чтобы повысить эффективность работы Центробанка», - цитирует его агентство «Москва».

Предложения депутатов будут учитываться в постановлениях палаты по итогам рассмотрения ежегодного отчета ЦБ и проекта денежно-кредитной политики, сказал Аксаков. «ЦБ, отчитываясь и предлагая денежно-кредитную политику здесь, в Государственной думе, не просто должен получать постановление со словами "принять к сведению". В этом постановлении должно быть отражено мнение Госдумы по тому, что необходимо делать ЦБ, чтобы эффективно реализовывать денежно-кредитную политику», - цитирует его ТАСС. По мнению депутата, эти изменения помогут повысить эффективность работы Банка России и осуществление денежно-кредитной политики, а также политики, связанной с устойчивостью банковской системы и системы национальных платежных карт.

Эти решения были приняты 17 января на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которое прошло в Госдуме, сказал Аксаков. Участники совещания договорились о тесном взаимодействии между правительством и комитетами экономического блока Госдумы по приоритетным законопроектам, «которые, в том числе, направлены на реализацию послания президента». По ряду документов будет осуществляться предварительная работа депутатов и правительства для достижения большего качества законотворчества.

По словам Аксакова, изменится и порядок проведения правительственных часов в Думе. По результатам правительственных часов будет приниматься постановление Госдумы, в котором в том числе будут отражены задачи, которые депутаты считают необходимым реализовать в действиях правительства.