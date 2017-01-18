Матвиенко допустила отмену антисиротского закона

Россия готова к диалогу с США об отмене запрета на усыновление американцами российских сирот, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сохранение этого запрета, по ее словам, не является для Москвы самоцелью, при определенных условиях США могут вернуть ситуацию «на круги своя».

«Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть «на круги своя», - цитирует ее «Интерфакс». Она заявила, что с момента введения запрета со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации и Вашингтон за три года не сделал ни одной попытки начать диалог по этой теме и не сделал ни одного шага в сторону корректировки прежних соглашений.

Решение ЕСПЧ, который признал так называемый антисиротский закон неправомерным, имеет отдаленное отношение к праву, считает Матвиенко. Она объяснила, что США «не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали».

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете на усыновление российских детей в США в конце 2012 г. в ответ на принятие в США «акта Магнитского». Официально поводом для запрета называлась невозможность добиться от американской стороны гарантий информирования Москвы о состоянии усыновленных и предоставить возможность контролировать соблюдение их прав и интересов. Запрет был введен вскоре после того, как внешнеполитические ведомства России и США согласовали соглашение о взаимном усыновлении. С тех пор в руководстве России говорили, что оснований для отмены запрета не появилось.