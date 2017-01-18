Журналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа

Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от имени американских СМИ написал открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В нем он перечислил принципы работы журналистов.

«В преддверии инаугурации мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые», - отмечается в письме.

Поуп раскритиковал Трампа за запрет для СМИ «освещать его деятельность», за угрозы репортерам. В письме говорится о том, что Трамп избегает прессы и не обращает внимания на нормы проведения пресс-конференций.

«Это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в законах», - говорится в письме.

«Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателям и зрителям», - написали Трампу, напомнив, что в случае избегания общения с прессой журналисты постараются получить информацию из альтернативных каналов.