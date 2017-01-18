Си Цзиньпин намерен выстраивать новую модель отношений с США

Пекин собирается строить новую модель отношений с США и развивать стратегическое партнерство с Россией. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, со странами Европы КНР будет строить «партнерство за мир, рост и реформы». С партнерами по БРИКС Китай будет укреплять «единство и сотрудничество», добавил он.

Отношения между Китаем и США обострились из-за высказываний избранного президента Дональда Трампа, который хочет ограничить возможности китайских импортеров на американском рынке.