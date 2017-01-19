Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале

Украинский лидер Петр Порошенко в феврале собирается посетить в США с визитом, в ходе которого рассчитывает на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Порошенко рассказал в интервью The Wall Street Journal на полях экономического форума в Давосе.

Порошенко беседовал с Трампом по телефону через несколько дней после его победы на выборах 8 ноября. Встреча с американским лидером «была бы для меня огромным удовольствием, и я думаю, что она будет эффективной», - сказал Порошенко, пояснив, что эта уверенность базируется на «моем впечатлении от (того телефонного) разговора». Он не уточнил, готовится ли эта встреча. В принятой международной практике встреча лидеров двух стран анонсируется синхронно, обычно на уровне дипломатов.

Киев надеется, что США продолжат поддерживать Украину. Порошенко подчеркнул, что удовлетворен «твердой поддержкой со стороны обеих партий» в Соединенных Штатах и, выразил уверенность, что «продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным».

Из интервью следует, что Порошенко обеспокоен предложением Трампа рассмотреть частичную отмену антироссийских санкций в обмен на ядерную сделку. «Каждый знает, что Россия – агрессор… Каждый знает, что невозможно отменить санкции, не предав европейские ценности, европейские интересы. И это будет опасно не только для Украины, но и для европейской стабильности в целом», - заявил украинский президент в интервью.

Порошенко уточнил, что в ходе беседы с Трампом он увидел вовлеченность избранного американского президента в украинский вопрос. Трамп попросил его прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму, что и было сделано. Порошенко заявил, что за последний месяц (на момент беседы речь должна была идти об октябре) Украина потеряла 22 солдата, имело место около 1500 эпизодов нарушения режима прекращения огня. «Это целиком ответственность Путина», - резюмировал Порошенко.