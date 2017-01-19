На инаугурации Трампу станцует обладатель самых быстрых ног в мире

На инаугурации президента США Дональда Трампа выступит ирландский танцор Майкл Флэтли, создатель балета Lord of the Dance, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники в оргкомитете. Его согласие принять участие в концерте, приуроченном к инаугурации, ценно на фоне отказов ряда других звезд мирового масштаба. Также TMZ напоминает, что Флэтли не выступал с 2015 г.

Комментируя планы ряда гостей отказаться от приглашения на инаугурацию, Трамп ранее попросил их «сдать билеты», и добавил, что главная мировая звезда на церемонии все же будет, «и Барак Обама тоже будет».

Флэтли попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель «самых быстрых ног в мире», в 1998 г. он мог сделать 35 ударов чечетки в секунду. Его ноги были застрахованы на $40 млн.