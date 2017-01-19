Ростуризм: Россиян не было в погребенном под лавиной итальянском отеле

В заваленном в Абруццо отеле Rigopiano туристов из России не было, заявила «Интерфаксу» начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева. Небольшую курортную гостиницу 18 января накрыло лавиной, спасатели добрались до нее только под утро на лыжах, стали появляться сообщения, что все, кто был под завалом, могли погибнуть. В здании могло быть около 20 постояльцев и персонал.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству «Москва», что Абруццо – не самый популярный итальянский регион среди российских организованных туристов. «В Абруццо зимой россияне не ездят, и организованных туристов там точно нет. Если только самостоятельные, но такой информации также нет», – сказала она.

Rigopiano находится в коммуне Пескара, в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия.