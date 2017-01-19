Минюст обещал обращаться в КС по решениям ЕСПЧ только в исключительных случаях

Минюст России пообещал обращаться в Конституционный суд по вопросу об исполнимости решений Европейского суда по правам человека в исключительных случаях, заявил «Интерфаксу» замминистра юстиции, полпред России в Евросуде Георгий Матюшкин. «Мы удовлетворены решением КС, однако я считаю, что это исключительный механизм, Минюст при большом количестве решений ЕСПЧ прибегал к нему всего два раза», - сказал он. По его словам, это было, когда «правовые позиции ЕСПЧ вступали в прямое противоречие с положениями основного закона Российской Федерации».

На вопрос, не создаст ли отказ выполнять вердикт ЕСПЧ проблем для российского бизнеса за рубежом, в том числе при рассмотрении исков в международных судах, Матюшкин ответил, что «эти вопросы никак не взаимосвязаны». «КС вынес решение по конкретному делу, в отношении конкретной компании. Юрисдикция ЕСПЧ не связана с юрисдикциями других иностранных судов. Это специализированный международный суд, который не имеет отношения к национальным юрисдикциям», - считает замминистра. Конвенция по правам человека не предусматривает никаких санкций со стороны ЕСПЧ в отношении России в связи с решением о неисполнимости его вердикта, добавил он.

КС 19 января решил, что исполнение решение ЕСПЧ о выплате 1,8 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа противоречит Конституции, поэтому невозможно. «Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию», – цитирует решение «РИА Новости». По словам председателя КС Валерия Зорькина, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога и «Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства».

КС признает европейскую систему защиты прав человека фундаментальной, в связи с этим Зорькин заявил о необходимости искать компромисс в сложившейся ситуации. «Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс», – цитирует Зорькина ТАСС.

Бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин назвал решение КС предсказуемым и добавил, что оно может создать России проблемы на международной арене, например, вызвать следующие санкции.

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