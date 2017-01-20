Полиция применила газ во время митинга противников Трампа в Вашингтоне

Полиция применила газ после столкновения сторонников и противников избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство AP.

В ночь перед инаугурацией в американской столице прошли акции протеста и митинги сторонников избранного президента. Стычки произошли около здания бизнес-центра для журналистов National Press Club. Завязалась словесная перепалка, после этого в человека с флагом в поддержку Трампа из толпы начали кидать мусор и погнались за ним, когда он пытался скрыться.

Полиция использовала аэрозоль химического воздействия в попытке взять под контроль неуправляемую толпу.

На акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа вышли тысячи американцев. В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене. В ней участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур.