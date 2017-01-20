В Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр города и звезды шоу-бизнеса

Тысячи американцев вышли на акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today. В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене. В ней участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур. Протестующие критиковали взгляды Трампа, требовали прозрачности от его администрации и выступали в поддержку равенства. В ходе предвыборной кампании многие звезды шоу-бизнеса поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Де Ниро, который выступил первым, назвал Трампа «плохим примером для этого города и этой страны» (цитата International Business Times). Мэр де Блазио пообещал бороться с политикой Трампа. Пародирующий Трампа в Saturday Night Livе Алек Болдуин на митинге выступил опять в образе избранного президента.

В Вашингтоне митингующие протестовали против прединаугурационного «бала», организованного сторонниками Трампа.

Инаугурация избранного президента состоится 20 января.