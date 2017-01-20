Гендиректор Telenor ответил на слова Чубайса об ужасе на форуме в Давосе

Президент и гендиректор Telenor Сигве Брекке заявил, что участники форума в Давосе не воспринимают выход Великобритании из ЕС как катастрофу, нет опасений по поводу избрания Дональда Трампа президентом США, передает «РИА Новости».

«Настроение на форуме у всех в этом году более оптимистичное по сравнению с прошлым годом. Конечно, чувствуются опасения, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза, Brexit, насчет избрания Дональда Трампа президентом США. Но, в общем, чувствуется позитив, оптимизм», - пояснил Брекке.

Ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что большинство участников форума в Давосе испытывают ужас перед приближающейся, по их мнению, политической катастрофой на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Я бы не использовал столь сильных слов. Есть неопределенности, и в мире эта неопределенность больше, чем когда-либо раньше. Но лично у меня позитивный настрой о будущем», - уточнил Брекке.