Инициативная группа подала иск к Смольному из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

Инициативная группа граждан, выступающая против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), подала иск в суд к комитету имущественных отношений правительства Санкт- Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на заявление депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского.

«Иск подали около 20 человек, мои коллеги-депутаты и известные градозащитники. Оно сегодня направлено почтой в Василеостровский районный суд», - уточнил он.

По его словам, в суде будет оспорено распоряжение комитета о передаче собора РПЦ. «Мы пока не раскрываем нашу основную аргументацию, она будет приведена в процессе. Пока указываем самое простейшее основание: это нарушение, на наш взгляд, права на доступ к объекту культурного наследия», - добавил депутат.

Распоряжение комитета о передаче основывается на заявлении РПЦ от 30 декабря 2016 г. «20 января вице-губернатор Мокрецов мне заявляет, что этого заявления нет в природе, - так не бывает. Это распоряжение незаконно, его нельзя издать со ссылкой на несуществующий документ», - пояснил Вишневский.