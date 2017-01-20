В Вашингтоне задержали 50 протестующих против инаугурации Трампа

Сотрудники полиции задержали около 50 человек, участвовавших в протестных акциях против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

«Пятьдесят человек были задержаны», — уточнил представитель полиции.

Ранее источник в полиции сообщил агентству, что несколько человек были задержаны.

Как пишет Reuters, протестующие били окна магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Они были одеты в черные одежды. Участники акции также повредили витрину банка Bank of America.