В отеле Rigopiano спасли еще четырех человек

Из попавшего под лавину отеля Rigopiano в Абруццо в субботу спасли еще четырех выживших, сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Пожарной службы Италии. Общее число спасенных достигло девяти. Ранее поступали противоречивые цифры по выжившим, возможно, потому, что иногда в число спасенных включали, а иногда не включали двух человек, которые в момент схода лавины были вне здания, остались наверху и были спасены первыми.

В субботу из-под снега достали двух мужчин и двух женщин. Работу спасателей затрудняет угроза новых обрушений, которые могут уничтожить образовавшиеся воздушные мешки.

По уточненным данным, в пятницу были спасены пять человек, женщина и четверо детей. По словам представителя пожарной службы Луки Кари, найдены тела двух погибших, всего пока погибшими считаются четверо. О судьбе примерно 15 человек ничего не известно.

Лавина сошла на четырехзвездочный отель в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия во второй половине дня в среду. Четырехэтажный основной корпус здания был сорван с фундамента и завален снегом. Первые спасатели добрались до отеля только в четверг утром, на лыжах. С тех пор без перерывов идут поисково-спасательные работы и пробивается подъезд к отелю через многометровые слои снега.