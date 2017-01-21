Песков назвал условие отвода «Искандеров» из Калининграда

Москва не отведет ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Как передает ТАСС, это пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал в интервью BBC. «Это очень сложный вопрос. Вы не можете просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», - сказал он.

В прошлом году Минобороны России подтвердило передислокацию мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. Тогда представитель ведомства генерал Игорь Конашенков говорил, что переброска проводится в рамках регулярных проверок возможностей отечественных ракетных войск. Представители некоторых стран НАТО заявили, что эти действия России обостряют ситуацию и являются неадекватной реакцией на действия альянса.

Также Песков заявил в интервью каналу «Россия 1», что нельзя связывать снятие антироссийских санкций и сокращение ядерных вооружений Россией и США. Ранее президент Дональд Трамп предположил в интервью Times, что ядерная сделка с Россией возможна в обмен на отмену санкций. «Ядерное разоружение - это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов; оно не может быть диспропорциональным», - цитирует его ТАСС. По его словам, «композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная». «И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны. Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, - это ядерный паритет, ядерное сдерживание», - отметил Песков. Он подчеркнул: «Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения».

«Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций», - констатировал Песков. «А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда - и Путин тоже об этом говорил неоднократно - была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия», - заверил чиновник. Он напомнил, что новой администрации США еще предстоит войти во «все нюансы наших двусторонних отношений». «Бьюсь об заклад, больше ему (президенту США Дональду Трампу) рассказывали про страшные кибератаки, про вмешательство русских во внутренние дела Америки, про попытки русских манипулировать чем угодно в Америке», - сказал Песков.