В Вашингтоне на «Женский марш» протеста против Дональда Трампа пришли полмиллиона человек

В Вашингтоне на «Женский марш» протеста против Доналда Трампа собралось 500 000 человек, сообщает АР со ссылкой на оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции. Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 000 человек. Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию нового президента.

Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека. Аналогичные акции проходят и в других странах, в частности, уже прошли в Тбилиси и Праге. Ожидаются массовые акции в Лондоне, Сиднее, Париже, Берлине и Кейптауне. В Лондоне к маршу присоединится Эмма Томпсон, известность которой принесла звездная роль Гермионы в фильма о Гарри Поттере. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы Трампу, в Twitter выразила поддержку протестующим.

По словам организаторов, всего по всему миру за эти сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN.