Госдеп США отправил на переговоры в Астане посла

США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя госдепа Марк Тонер. Его цитирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение дипмиссии. «Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане», - сказал Тонер.

В Астану уже начали приезжать участники переговоров, которые начнутся 23 января. Члены делегации Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Хусейном Джабери Ансари уже провели неофициальные встречи с коллегами из России и Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Двусторонний обмен мнениями сначала с турецкой, а затем с российской стороной прошел в отеле Marriott в центре столицы Казахстана. Ансари отметил, что Иран будет и дальше придерживаться достигнутых ранее договоренностей о территориальной целостности Сирии.

Прибытие делегаций России, Турции и Ирана ТАСС подтвердил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануанр Жайнаков. В ночь на 22 января ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и членов делегации сирийской оппозиции. 22 января должна прилететь делегация правительства Сирии.