Немецкий правопопулист слетал в Крым за счет российского фонда – Spiegel

Депутат Европарламента от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Маркус Претцель съездил в Крым в апреле 2016 г. за счет российского фонда, утверждает Spiegel. Как передает Deutsche Welle, издание ссылается на документы, которые Претцель представил комиссии по этике Европарламента. Сам он подтвердил это в кулуарах съезда правопулистов в Кобленце 21 января, разговаривая с журналистами. Как сообщает dpa, депутат высказал мнение, что это «обычная практика».

Кобленц в 2016 г. участвовал в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Он остановился в пятизвездочном курортном отеле Mriya. По данным Spiegel, участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро без учета расходов на перелет в Крым и обратно. Расходы немца за время форума взял на себя «российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым», пишет Spiegel, не указав название организации. Организовал ЯМЭФ одноименный фонд при поддержке администрации президента России, напоминает DW.

Маркус Претцель возглавляет отделение АдГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и женат на сопредседателе партии Фрауке Петри.