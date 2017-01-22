Медведев сохранит пост председателя «Единой России»

На совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» перед началом второго дня партийного съезда в воскресенье, 22 января, были обсуждены кандидатуры, которые будут выдвинуты в руководящие органы.

Как рассказал «Ведомостям» один из участников заседания, кандидатура председателя партии Дмитрия Медведева была поддержана, также было поддержано решение о включении спикера Думы Вячеслава Володина в Высший совет партии.

Руководящие органы партии избираются на 5 лет голосованием на съезде.