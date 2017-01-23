Вашингтон готов продолжить переговоры с Грузией по торговому соглашению – посол США

Новая администрация США готова продолжить переговоры о торговом соглашении с Грузией, заявил американский посол в Тбилиси Ян Келли.

«Прошло всего 50 часов, как администрация президента Трампа приступила к выполнению своих обязанностей. Пока не утвержден госсекретарь, но я уверен, что продолжится глубокое сотрудничество между США и Грузией», – сказал посол.

По его словам, в Грузию в ближайшее время прибудет торговый представитель США и начнутся переговоры по продлению торгового соглашения. Он добавил, что до назначения госсекретаря США «говорить о внешней политике пока сложно».