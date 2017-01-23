Бывший председатель Еврокомиссии призвал ЕС отменить санкции против России

Бывший председатель Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди призвал Евросоюз отменить санкции против России. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

По его мнению, Европа не отреагировала должным образом на заявления президента США Дональда Трампа. «Но я думаю, что необходимо действовать быстро. В первую очередь нужно организовать "контратаку" по вопросу санкций в отношении России», – заявил Проди.

«Я считаю, что санкции против России нужно отменить немедленно. В этом я твердо убежден. Можно приносить в жертву свои интересы из солидарности, но если солидарности больше нет, то упорствовать бессмысленно», – пояснил он.