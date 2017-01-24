КС России отклонил ходатайство об участии Дадина в заседании по его жалобе

Конституционный суд (КС) России отказал защите активиста Ильдара Дадина в обеспечении его личного участия в заседании по жалобе на норму об ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, передает корреспондент «Интерфакса».

«Конституционный суд считает, что права заявителя не нарушены при том, что он лично не будет присутствовать», - огласил решение суда его председатель Валерий Зорькин.

Согласно российскому и международному законодательству, права заявителя не нарушаются, если его позиция представлена на заседании суда его адвокатом, говорится в решении КС РФ.

Зорькин добавил, что зал судебных заседаний КС не оборудован для обеспечения присутствия Дадина в режиме видео-конференции из алтайской колонии, а его этапирование из колонии в разумные сроки не представляется возможным.

Во вторник Конституционный суд РФ рассматривает дело о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая была введена в действие в июле 2014 г. Оспариваемая норма предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов, демонстраций и пр.