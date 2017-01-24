Оппозиция не подпишет итоговое коммюнике переговоров по Сирии в Астане

Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не подпишет итоговое коммюнике стран – гарантов перемирия, заявил представитель делегации Яхья аль-Ариди. «Подписания не будет, – цитирует его ТАСС. – Страны-гаранты – Россия, Турция и, возможно, Иран – просто распространят документ».

Представители режима Башара Асада также не планируют подписать коммюнике, говорит источник ТАСС в сирийской делегации. «Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров», – объяснил он.

Делегация сирийской оппозиции скептически оценивает шансы на успех переговоров о перемирии в Сирии, сказал также Яхья аль-Ариди. «Складывается ощущение, что страны-гаранты (перемирия) больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе, – сказал он. – Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать прежде всего о народе Сирии».

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что участники переговоров скоро согласуют итоговую декларацию, что проделано много работы и «это вселяет оптимизм».

Переговоры по Сирии в Астане были рассчитаны на два дня, 23 и 24 января. В них участвуют представители правительства Сирии, оппозиции, Иран, Турция и Россия. США были приглашены к участию в переговорах, госдепартамент направил туда посла Джорджа Крола. Идею переговоров в Астане предложили Россия и Турция, предполагалось, что их наработки будут затем использованы на межсирийских переговорах в Женеве.