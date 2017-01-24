Володин не согласился с обвинениями в антисемитизме в адрес Толстого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с обвинениями в адрес вице-спикера Госдумы Петра Толстого в антисемитизме после его высказывания о протестующих против передачи собора Исаакия православной церкви. Володин предложил не уходить в вопросы «межнациональных претензий».

Ранее Толстой, выступая на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Позже президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода назвал антисемитскими слова Толстого. Он отметил, что подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции подрывают межнациональный мир в стране.

«Это слишком серьезные обвинения. Есть и эксперты, есть и те, кто может провести лингвистическую экспертизу, и дальше сказать, есть это или нет. Но если завтра окажется, что этого нет, то надо найти в себе силы сказать, что это все притянуто. И необоснованно делаются такие обвинения в адрес уважаемого человека», – добавил он.

Володин подчеркнул, что в нижней палате «следуют такому подходу, что мы многонациональная страна».

«Мир и согласие лежат в основе развития нашего общества и тех достижений, которые есть у страны. Когда речь идет о заявлениях, их всегда надо делать взвешенно и не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или другую национальность, народность», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что, если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно, но вот из этой прямой речи этого нет.