Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с армянским коллегой Кареном Карапетяном.

«Очень важным является гуманитарный аспект (сотрудничества двух стран), расширение прямых контактов между нашими людьми. Мы договорились в рамках текущего визита, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ», - пояснил Медведев.

По его словам, Россия и Армения могут создать специальный фонд инвестиционного сотрудничества.

Медведев и Карапетян обсудили ряд направлений сотрудничества в финансовой сфере. Профильным ведомствам будет поручено проанализировать возможность создания соответствующего фонда.