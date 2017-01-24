В Италии в горах разбился вертолет спасательной службы

В Италии вертолет службы спасения разбился в горах Гран-Сассо-д'Италиа, передает ВВС.

На его борту были шесть человек, среди них лыжник, получивший травму. Спасатели пытались его доставить в больницу Л'Акуила.

В район крушения вертолета направлены несколько команд спасателей. Они ищут место падения вертолета. «Эта местность труднодоступна и в лучшие времена, а густой туман только усложняет положение», - заявили в полиции.

Вертолет предположительно упал в 100 км от места, где уже несколько дней проводится операция по поиску жертв и пострадавших после схода лавины 18 января.