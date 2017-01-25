Белый дом призвал оставить Трампа-младшего вне политики

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к СМИ с просьбой не трогать младшего сына Дональда Трампа - Бэррона. «Это давняя традиция, в соответствии с которой у детей президентов есть возможность расти вне политического внимания. Белый дом полностью ожидает следования этой традиции», - говорится в специальном заявлении пресс-службы Белого дома. «Мы ценим ваше сотрудничество по данному вопросу», - отмечается в конце обращенного к репортерам заявления.

10-летний Бэррон оказался в центре внимания СМИ на церемонии инаугурации отца. Поводом для обсуждения стало то, как он резко отдернул свою руку от руки своей матери Меланьи Трамп во время парада.

Сценарист шоу Saturday Night Live телеканала NBC Кэти Рич написала в своем аккаунте в Twitter, что Бэррон может стать «первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении», напоминает ТАСС. Позже запись была удалена. По данным NYT, Рич отстранили от работы в шоу. В выпуске 21 января ее имя в титрах не значилось.

Всего у Трампа пятеро детей от трех браков и восемь внуков. Его дочь Иванка Трамп непосредственно участвовала в избирательной компании отца, а ее муж – бизнесмен Джаред Кушнер был назначен старшим советником президента Трампа. Старший сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, незадолго до выборов провел встречу со сторонниками российской политики в Сирии, сообщала The Wall Street Journal. На ней присутствовало около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера умеренной сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль и неоднократно бывавшую в Москве.