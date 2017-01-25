CNN: Хакер указал Трампу на уязвимость его аккаунта в Twitter

Известный хакер WauchulaGhost через телекомпанию CNN рекомендовал президенту США Дональду Трампу изменить настройки безопасности его аккаунта в Twitter. Он также указал на уязвимости для кибератак страниц его супруги Меланьи Трамп и вице-президента Майкла Пенса. Во всех трех аккаунтах @POTUS, @FLOTUS и @VP не использованы до конца базовые функции безопасности, в том числе возможность смены пароля с помощью телефона или электронной почты.

WauchulaGhost известен в США как хакер, взломавший около 500 страниц в Twitter, на которых велась пропаганда «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Обратившийся в телекомпанию хакер уточнил, что не планировал взлом аккаунтов первых лиц США, но при желании легко мог бы осуществить такую атаку. Представителям Трампа сообщили об этом предупреждении.

После вступления в должность Трамп получил доступ к официальному президентскому аккаунту @POTUS с 13,3 млн подписчиков, но продолжает пользоваться и своим собственным, аудитория которого составляет 21 млн.