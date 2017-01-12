Прощальный твит Обамы стал самым цитируемым за время сушествования его аккаунта – CNET

Самой популярной записью президента США Барака Обамы в твиттере чуть меньше, чем за два года существования его аккаунта, оказался его прощальный твит, сообщает CNET. «Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет той же, что и первая. Я прошу вас верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные», - написал он 11 января, перед своим публичным выступлением, вероятно, последним в качестве президента. Эту запись процитировали почти 700 000, а понравилась она 1,42 млн человек, судя по оставленным им «лайкам».

До сих пор самыми популярными записями уходящего президента были сообщения о создании аккаунта в Twitter весной 2015 г., а также о легализации однополых браков и планах по снижению расценок на получение высшего образования – летом 2015 г.

На 20 января намечена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. После этого к нему перейдет и действующий «президентский» аккаунт @POTUSв Twitter с 13,3 млн подписчиков.